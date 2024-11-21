В Польше столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда

В начале суток в четверг в польской Силезии столкнулись и получили большие повреждения два грузовых поезда; машинисты остались живы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в районе населенного пункта Кузница Рациборская в начале суток 21 ноября. После столкновения поездов один из вагонов в середине состава перевернулся, в результате чего оба поезда сошли с рельсов.

Из Facebook волонтерского отряда пожарно-спасательной службы

Один из машинистов госпитализирован для дообследований, другого после осмотра на месте решили не забирать в больницу.

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На месте аварии с 4 часов утра работают бригады пожарно-спасательной службы и сотрудники железной дороги. Движение на железнодорожной линии полностью остановлено на ближайшее время, другие поезда направляют в объезд.

Из Facebook волонтерского отряда пожарно-спасательной службы

В конце октября один человек погиб в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Норвегии.

Одной из худших железнодорожных аварий 2024 года в Европе стало лобовое столкновение пассажирского экспресса с грузовым поездом в Чехии. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.