CNN: В США говорят, что повреждение кабелей в Балтийском море не было диверсией

В США не увидели признаков диверсии в инцидентах с повреждением двух кабелей связи, пролегающих в Балтийском море.

Об этом CNN рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, знакомых с первоначальной оценкой, пока нет "никаких признаков злонамеренной деятельности или умышленного повреждения инфраструктуры морского дна".

Чиновники США предполагают, что причиной повреждения, скорее всего, стал якорь, который бросило проходившее мимо судно.

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Ранее на этой неделе стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Европейские чиновники, комментируя инциденты, указывали на вероятную диверсию.

В частности, полиция Швеции начала уголовное расследование по статье о диверсии, а в Литве повреждение кабеля в Балтийском море расследуют как терроризм.