Министр обороны Финляндии считает инциденты с кабелями связи диверсией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что НАТО и Европейский Союз должны принять меры для противодействия гибридным угрозам и защиты подводных кабелей связи от нападений.

Об этом он сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Хяккянена, НАТО и ЕС "должны делать гораздо больше для защиты критически важной инфраструктуры".

"Мы знаем, что Россия имеет возможность и желание совершать диверсии в Европе. И, конечно, мы расследуем (эти. – Ред.) виды повреждений также с этой точки зрения, то есть что это диверсия. Потому что очень маловероятно, что (это. – Ред.) – какая-то природная авария", – добавил он.

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Финский министр назвал атаки на критически важные объекты инфраструктуры в международных водах "чем-то новым" и сказал, что их трудно предотвратить.

"Эти подводные кабели, скорее всего, являются самыми сложными для защиты частями наших обществ, когда они находятся под международными водами, на морском дне. Вот почему это так сложно для западных стран", – пояснил Хяккянен.

Напомним, накануне стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Полиция Швеции начала уголовное расследование по статье о диверсии в отношении повреждения двух кабелей связи в Балтийском море, о чем стало известно накануне.