В Британии отказались говорить, арестуют ли премьера Израиля после ордера МУС

В Великобритании отказались сообщать, планируют ли арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после выдачи соответствующего ордера Международным уголовным судом.

Об этом в интервью Sky News заявила глава МВД Великобритании Иветт Купер, сообщает "Европейская правда".

Купер отметила, что МУС, членом которого является Великобритания, является независимым, и хотя правительство уважает это, для нее "было бы неуместно комментировать" происходящие процессы.

Она подчеркнула, что Британия всегда уважала важность международного права, но, по словам Купер, "в большинстве случаев дела, которые они ведут, не становятся частью британского судебного процесса".

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"Что я могу сказать, так это то, что позиция правительства Великобритании остается неизменной: мы считаем, что основное внимание должно быть сосредоточено на достижении прекращения огня в Газе", – сказала министр.

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест.