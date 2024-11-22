Австрия готова разблокировать полноправное вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в пятницу, 22 ноября, подтвердил готовность его страны одобрить полноправное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

О зеленом свете Австрии на расширение Шенгена Карнер заявил после подписания "пакета мер по защите границ" с руководителями румынского и болгарского МВД.

Соглашение предусматривает совместное развертывание пограничников на болгарско-турецкой границе, а также временный пограничный контроль на сухопутных путях "на определенный период времени".

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"Мы сделали еще один уверенный шаг в правильном направлении", – прокомментировал глава австрийского МВД, добавив, что Австрия примет окончательное решение по расширению Шенгена до 12 декабря, когда этот вопрос должен рассмотреть Совет Евросоюза.

Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, и натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на якобы недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.

В конце 2023 года в ЕС появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.