Австрия согласилась на частичное вступление Болгарии в Шенгенскую зону – для морских и воздушных маршрутов.

Как сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

Премьер рассказал, что по итогам длительных и сложных переговоров с Австрией достигли "принципиальной договоренности" о том, что Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне.

"На начальном этапе речь идет о воздушных и морских границах. Австрия пообещала продолжить переговоры по сухопутным границам", – сказал Денков.

Он добавил, что дальнейшие переговоры будут сопровождаться значительной поддержкой от Еврокомиссии для укрепления контроля за внешними границами ЕС, в частности с Турцией и Сербией, для противодействия нелегальной миграции.

"После 12 лет без ощутимого прогресса в вопросе Шенгена, сегодня мы можем поздравить себя с этим неоспоримым успехом Болгарии", – сказал Николай Денков.

Перед этим неофициально появилась информация, что Совет ЕСсогласился на присоединение Румынии к условным "воздушным" и "морским шенгенам" с 31 марта 2024 года, тогда как полное присоединение может состояться в 2025 году.

Решению предшествовали положительные сигналы – снятие Нидерландами возражения на вступления в Шенгенскую зону Болгарии (обе страны рассматривались вместе) и политическое соглашение о новых правилах миграции в ЕС.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.