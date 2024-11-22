ЕС приблизился к согласию о полноценном расширении Шенгена на Болгарию и Румынию

Страны ЕС приблизились к решению о полноценном принятии Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, чему долгое время сопротивлялись несколько стран, аргументируя это нелегальной миграцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен приветствовала "положительный результат" относительно окончательного вхождения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону по итогам неформальных обсуждений, состоявшихся в пятницу в столице председательствующей в Совете ЕС Венгрии.

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.



Removing internal controls at land borders is the last hurdle.



I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.



Let 2025 see Schengen become stronger. pic.twitter.com/zHJrg9HzFw Реклама: November 22, 2024

"Следующим должно быть официальное решение Совета ЕС. Пусть в следующем году Шенген станет сильнее", – написала она.

"Приветствую сегодняшние положительные сдвиги относительно полноценного присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне... Ожидаю финального решения в ближайшие дни", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

В конце прошлого года появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.