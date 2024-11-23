В Польше считают применение Россией новой баллистики "проявлением отчаяния Путина"

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил российский удар новой экспериментальной баллистической ракетой по Украине и назвал эту атаку "проявлением отчаяния".

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", передает "Европейская правда".

Сикорского спросили, рассматривает ли он недавний российский удар по Днепру новой баллистической ракетой как эскалацию в войне.

На это глава польского МИД отметил, что "есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине".

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"Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой – проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", – считает он.

Он отметил, что сейчас прослеживает, что "российская экономика переживает стресс". Также глава МИД Польши отметил, что имеет сообщения о дезертирстве среди российских солдат, а "приглашение наемников из Северной Кореи не является проявлением силы".

Как известно, лидер России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "события последних нескольких десятков часов" указывают на "реальную угрозу глобального конфликта".