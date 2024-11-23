У Польщі вважають застосування Росією нової балістики "виявом розпачу Путіна"
Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив російський удар новою експериментальною балістичною ракетою по Україні та назвав цю атаку "виявом розпачу".
Про це він заявив у інтерв'ю "Голосу Америки", передає "Європейська правда".
Сікорського запитали, чи розглядає він нещодавній російський удар по Дніпру новою балістичною ракетою як ескалацію у війні.
На це глава польського МЗС зазначив, що "є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні".
"Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого – виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", – вважає він.
Він зауважив, що наразі прослідковує, що "російська економіка переживає стрес". Також глава МЗС Польщі зазначив, що має повідомлення про дезертирство серед російських солдатів, а "запрошення найманців із Північної Кореї не є виявом сили".
Як відомо, лідер Росії Владімір Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".
Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "події останніх кількох десятків годин" вказують на "реальну загрозу глобального конфлікту".