Зеленский: Нужна концепция "мир через силу", а не уступки Путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-то уступках России, он считает это самоубийством для всей Европы.

Об этом шла речь во время выступления президента на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, со времени предыдущей встречи в этом формате война России значительно усилилась, поскольку Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе.

Президент вспомнил, что после саммита Европейского политического сообщества в Британии в июле было много разговоров о необходимости уступить Путину.

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"И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" Путину. Это неприемлемо для Украины и самоубийство для всей Европы. И что дальше?

Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое? Ни один сильный лидер, который помог построить объединенную, сильную и мирную Европу, не мог бы даже представить себе это", – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, концепция "мир через силу" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность.

"Сейчас она нужна еще раз. И не должно быть иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции или позиции любой европейской страны, можно купить справедливый мир", – подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил об опасности разговоров о необходимости уступить России ради мира, все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве.

Накануне, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах, Зеленский выразил высокую оценку его приверженности к подходу "мир через силу".