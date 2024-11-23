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В ЕС чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Новости — Суббота, 23 ноября 2024, 12:54 — Уляна Кричковская

В субботу, 23 ноября, Министерства иностранных дел и чиновники ЕС чтят память жертв Голодомора на территории Украины 1932-1933 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на их сообщения в X (Twitter).

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в субботу, 23 ноября, Европа "присоединяется к народу Украины, чтобы вспомнить и отдать дань уважения миллионам жертв Голодомора".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в этот день его мысли "с этим геноцидом и войной, которая продолжается в этой стране".

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"Сегодня мы вспоминаем Голодомор, уничтожение голодом более 6 миллионов человек в Украине между 1932 и 1933 годами по приказу Сталина", – написал он.

Глава МИД Латвии Байба Браже напомнила, что страна признала Голодомор геноцидом в 2008 году. Она отметила, что сейчас Россия продолжает то, что начала 91 год назад – "пытается стереть украинскую нацию с лица земли".

"Тогда с помощью искусственного голода, сегодня – ракетами, снарядами, бомбами, убийствами, изнасилованиями, атаками на порты, энергетические объекты", – отметила Браже.

Министерство иностранных дел Чехии также почтило память жертв.

"Украинское сопротивление не сломали тогда – и российские агрессоры не победят сегодня. Сейчас Украина имеет верных друзей, которые поддержат ее всеми способами", – отметили в ведомстве.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

В сентябре парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.

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