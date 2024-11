В ЕС чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов

В субботу, 23 ноября, Министерства иностранных дел и чиновники ЕС чтят память жертв Голодомора на территории Украины 1932-1933 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на их сообщения в X (Twitter).

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в субботу, 23 ноября, Европа "присоединяется к народу Украины, чтобы вспомнить и отдать дань уважения миллионам жертв Голодомора".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в этот день его мысли "с этим геноцидом и войной, которая продолжается в этой стране".

"Сегодня мы вспоминаем Голодомор, уничтожение голодом более 6 миллионов человек в Украине между 1932 и 1933 годами по приказу Сталина", – написал он.

Глава МИД Латвии Байба Браже напомнила, что страна признала Голодомор геноцидом в 2008 году. Она отметила, что сейчас Россия продолжает то, что начала 91 год назад – "пытается стереть украинскую нацию с лица земли".

"Тогда с помощью искусственного голода, сегодня – ракетами, снарядами, бомбами, убийствами, изнасилованиями, атаками на порты, энергетические объекты", – отметила Браже.

Министерство иностранных дел Чехии также почтило память жертв.

"Украинское сопротивление не сломали тогда – и российские агрессоры не победят сегодня. Сейчас Украина имеет верных друзей, которые поддержат ее всеми способами", – отметили в ведомстве.

On the Day of Remembrance of the Holodomor Victims, we pay tribute to millions of Ukrainians that Stalin and his regime killed by hunger. The Kremlin tried to break the spine of our nation, eliminate entire generations. This horrible crime has no statute of limitations. pic.twitter.com/lfo0rEAcFR