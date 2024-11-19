Эрдоган не одобряет разрешения Украине бить ATACMS по России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати" в бразильском Рио-де-Жанейро в ответ на вопрос Sky News, пишет "Европейская правда".

У Эрдогана спросили, поддерживает ли он разрешение со стороны США относительно ударов по России, или считает, что это может привести к прямой конфронтации с Москвой, включая ядерную войну.

"Мы никогда не можем сказать, что война с применением ядерного оружия может привести к чему-то положительному", – ответил на это турецкий президент.

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"Недавно использованные Украиной ракеты также свидетельствуют о потенциальных или возможных последствиях. Это не является положительным развитием событий", – добавил Эрдоган.

Официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить ракетами ATACMS по России. Но непублично стало известно о первом таком ударе по складам с вооружением.

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