Правительство Британии открыло вакансию переговорщика с ЕС

Правительство Великобритании нанимает переговорщика, который поможет осуществить "перезагрузку" отношений с ЕС.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В объявлении о вакансии говорится о том, что чиновник будет отвечать за отношения правительства с Европейским Союзом и переговоры с ЕС "по ключевым интересам Великобритании", в частности, в сфере торговли, безопасности и пограничной политики.

Премьер-министр Кир Стармер обязался "перезагрузить" отношения между Великобританией и ЕС и ранее заявлял, что будет стремиться заключить лучшее соглашение о торговле, чем то, которое заключил Борис Джонсон в конце 2020 года.

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Однако премьер-министр заявил, что перезагрузка не означает отказ от Brexit.

В объявлении о вакансии, опубликованном на сайте Кабинета министров, новая роль переговорщика описывается как "высокопоставленная руководящая должность, которая будет находиться под значительным общественным контролем и политическим вниманием".

Чиновник будет действовать как старший и личный представитель премьер-министра на международных саммитах и встречах. Диапазон заработной платы составляет от 153 тысяч до 200 тысяч фунтов стерлингов.

Стармер заявил, что хочет укрепить отношения с ЕС. В октябре он совершил свой первый визит в Брюссель после того, как стал премьер-министром, где его тепло приняла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.