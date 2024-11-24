У Трампа говорят, что тесно работают с администрацией Байдена по вопросам нацбезопасности

Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что переходная команда новоизбранного президента тесно сотрудничает с администрацией президента Джо Байдена по важным вопросам национальной безопасности.

Об этом конгрессмен-республиканец заявил в интервью Fox News Sunday, пишет "Европейская правда".

Уолтц, комментируя решение администрации Байдена позволить бить ATACMS вглубь России, сказал, что он говорил и встречался с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают заодно.

"Наши противники, которые думают, что это время возможностей, что они могут настроить одну администрацию против другой, ошибаются", – сказал Волтц.

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"Мы работаем в тесной связи. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходном периоде", – добавил он.

Волтц сравнил российско-украинскую войну с окопной Первой мировой и настоял, что конфликт надо остановить.

Волтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

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