У Трампа кажуть, що тісно працюють з адміністрацією Байдена щодо питань нацбезпеки

Майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що перехідна команда новообраного президента тісно співпрацює з адміністрацією президента Джо Байдена щодо важливих питань національної безпеки.

Про це конгресмен-республіканець заявив в інтерв'ю Fox News Sunday, пише "Європейська правда".

Волтц, коментуючи рішення адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS вглиб Росії, сказав, що він говорив та зустрічався з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють заодно.

"Наші супротивники, які думають, що це час можливостей, що вони можуть налаштувати одну адміністрацію проти іншої, помиляються", – сказав Волтц.

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"Ми працюємо у тісному зв’язку. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому перехідному періоді", – додав він.

Волтц порівняв російсько-українську війну із окопною Першою світовою і наполіг, що конфлікт треба зупинити.

Волтц також заявив, що дозвіл адміністрації Байдена на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

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