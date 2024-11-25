Ультраправый антизападный кандидат занял первое место на выборах президента Румынии

На президентских выборах в Румынии лидирует ультранационалистический кандидат Келин Георгеску, а второе место занимает действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Румынии.

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии проходило голосование в первом туре президентских выборов.

Заметим, лидерство Георгеску произошло вопреки прогнозам. В частности, опрос, проведенный социологической компанией INSCOP указывал на то, что левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион лидировали в опросе накануне президентских выборов, а потому, ожидалось, что они встретятся во втором туре.

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Председатель ведущей оппозиционной партии Румынии "Союз спасения граждан" (USR) Елена Ласкони, которая сейчас борется с Чолаку за второе место – прозападная проукраинская либералка.

Учитывая то, что в случае выхода во второй тур Георгеску и Ласкони выборы превращаются в геополитическое противостояние – противница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех проходных избирателей Румынии и одержать победу.

Поэтому, по подсчетам 99,65% голосов избирателей, результаты голосования выглядят так:

Келин Георгеску набирает 22,86%;

Марчел Чолаку – 19,22%;

Елена Ласкони – 19,13%;

Джордже Симион – 13,87%;

Николае Чуке – 8,81%;

Мирча Геоане – 6,32%;

Хунор Келемен – 4,53%;

Кристиан Дьяконеску – 3,11%;

Кристиан Терхеш – 1,03%.

Как отмечало Politico, Георгеску, чрезвычайно религиозный и националистический, проводил кампанию, направленную на уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продуктов питания и энергии.

Он также утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что война России в Украине, соседней с Румынией, манипулируется американскими военными компаниями.

Будучи малоизвестным профессором университета, он использовал TikTok для сплочения избирателей вокруг себя, а также вызвал жесткую критику за свои предыдущие комментарии, в которых поддержал фашистское легионерское движение Румынии ХХ века.

Как известно, в первом туре президентских выборов в бюллетени для голосования было внесено 14 имен, однако один из кандидатов – бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан – решил снять свою кандидатуру и призвал своих сторонников поддержать Ласкони.

Кроме того, в пятницу началось голосование на зарубежных участках. По состоянию на субботу, в нем приняли участие более 100 тысяч румынских граждан.

Действующий президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, занимает должность уже две канденции, поэтому не может участвовать в выборах.

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