Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной
Вечером в воскресенье, 24 ноября, польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини".
Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, передает "Европейская правда".
Как рассказали пограничники, вечером 24 ноября блокада пункта пропуска "Медика – Шегини" польскими фермерами прекратилась. Они блокировали движение грузовым транспортным средствам.
Следовательно, пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме.
Как писали, по словам соорганизатора блокады, которая началась утром 23 ноября, фермеры протестовали по двум причинам.
Первая – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.
Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).
Предыдущая блокада фермеров, длившаяся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".