Климатические активисты блокируют тоннель в Варшаве
Новости — Понедельник, 25 ноября 2024, 10:53 —
Климатические активисты из "Последнего поколения" перекрыли тоннель Вислострада в столице Польши утром в понедельник, 25 ноября.
Об этом написало RMF24, передает "Европейская правда".
Как указано, по состоянию на 08:00 у въезда в тоннель Вислострада образуется пробка из-за протеста климатических активистов.
Tak wygląda Wisłostrada po porannej blokadzie pasa w kierunku Bielan przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/h7ArZLIdsBРеклама:– Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024
Полиция вывела первых активистов, которые перекрыли дорогу, однако начали появляться новые блокировщики, поэтому движение остается затрудненным.
Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę i pas w kierunku Bielan | @wirtualnapolska pic.twitter.com/4effWjy8e8– Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024
Как отмечается, протестующие выступают против политики действующего правительства премьер-министра Польши Дональда Туска. По их мнению, он подпитывает климатический кризис.
„Ludzie będą ich nienawidzić”. Zdenerwowany kierowca komentuje blokadę Wisłostrady przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/i89F2bZMVg– Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024
На их сайте отмечается, что протестующие требуют выполнить два требования, а именно:
- передача 100% средств от строительства новых автострад и автомагистралей на региональный общественный транспорт;
- введение единого билета за 50 злотых в месяц на региональный транспорт по всей стране.
В конце сентября колонны здания парламента Финляндии оказались окрашены в красный цвет климатическими протестующими.
В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.