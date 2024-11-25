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Климатические активисты блокируют тоннель в Варшаве

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Новости — Понедельник, 25 ноября 2024, 10:53 — Уляна Кричковская

Климатические активисты из "Последнего поколения" перекрыли тоннель Вислострада в столице Польши утром в понедельник, 25 ноября.

Об этом написало RMF24, передает "Европейская правда".

Как указано, по состоянию на 08:00 у въезда в тоннель Вислострада образуется пробка из-за протеста климатических активистов.

Полиция вывела первых активистов, которые перекрыли дорогу, однако начали появляться новые блокировщики, поэтому движение остается затрудненным.

Как отмечается, протестующие выступают против политики действующего правительства премьер-министра Польши Дональда Туска. По их мнению, он подпитывает климатический кризис.

На их сайте отмечается, что протестующие требуют выполнить два требования, а именно:

  • передача 100% средств от строительства новых автострад и автомагистралей на региональный общественный транспорт;
  • введение единого билета за 50 злотых в месяц на региональный транспорт по всей стране.

В конце сентября колонны здания парламента Финляндии оказались окрашены в красный цвет климатическими протестующими.

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.

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