Климатические активисты блокируют тоннель в Варшаве

Климатические активисты из "Последнего поколения" перекрыли тоннель Вислострада в столице Польши утром в понедельник, 25 ноября.

Об этом написало RMF24, передает "Европейская правда".

Как указано, по состоянию на 08:00 у въезда в тоннель Вислострада образуется пробка из-за протеста климатических активистов.

Tak wygląda Wisłostrada po porannej blokadzie pasa w kierunku Bielan przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/h7ArZLIdsB Реклама: November 25, 2024

Полиция вывела первых активистов, которые перекрыли дорогу, однако начали появляться новые блокировщики, поэтому движение остается затрудненным.

Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę i pas w kierunku Bielan | @wirtualnapolska pic.twitter.com/4effWjy8e8 – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024

Как отмечается, протестующие выступают против политики действующего правительства премьер-министра Польши Дональда Туска. По их мнению, он подпитывает климатический кризис.

„Ludzie będą ich nienawidzić”. Zdenerwowany kierowca komentuje blokadę Wisłostrady przez Ostatnie Pokolenie | @wirtualnapolska pic.twitter.com/i89F2bZMVg – Jakub Bujnik (@JakubBujnik) November 25, 2024

На их сайте отмечается, что протестующие требуют выполнить два требования, а именно:

передача 100% средств от строительства новых автострад и автомагистралей на региональный общественный транспорт;

введение единого билета за 50 злотых в месяц на региональный транспорт по всей стране.

В конце сентября колонны здания парламента Финляндии оказались окрашены в красный цвет климатическими протестующими.

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.