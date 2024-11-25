В этом году страны международной "коалиции дронов" выделят 1,8 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".

По словам министра, об этом проинформировали партнеры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет "коалицию беспилотников".

"Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага", – отметил министр.

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Он напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, которая объединила 17 стран: Австралию, Британию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.

В частности, Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на "коалицию беспилотников". По меньшей мере 10 миллионов – на закупки в отечественной промышленности, а 5 миллионов – на совместные закупки в рамках коалиции.

Кроме того, Украина подписала с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.

Напомним, в июне Британия и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

В июле страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.