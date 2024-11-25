Цього року країни міжнародної "коаліції дронів" виділять 1,8 млрд євро для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

За словами міністра, про це проінформували партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює "коаліцію безпілотників".

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", – зазначив міністр.

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Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Зокрема, Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на "коаліцію безпілотників". Щонайменше 10 мільйонів – на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів – на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

Нагадаємо, у червні Британія і Латвія від імені "коаліції дронів" оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

У липні країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.