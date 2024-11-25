ЕС жалуется на США из-за испанских оливок

Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой предоставить разрешение на контрмеры для компенсации таможенных пошлин США на импорт испанских оливок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Спор между ЕС и США тянется еще с 2018 года, когда тогдашняя администрация Дональда Трампа ввела дополнительные тарифы на испанские оливки, обвинив Мадрид в их субсидировании и подрыве конкуренции среди американских производителей.

После жалобы ЕС группа экспертов, назначенная специальным Органом по урегулированию споров ВТО, в 2021 году постановила, что высокие импортные пошлины нарушают международное торговое законодательство, и потребовала от США исправить ситуацию.

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Вашингтон не обжаловал это решение, а позже утверждал, что внес необходимые изменения. Но ЕС не согласился и призвал ВТО оценить ситуацию. В своем решении, вынесенном в феврале 2024 года, группа экспертов Организации стала на сторону Евросоюза.

Теперь ЕС просит Орган по урегулированию споров ВТО разрешить ввести контрмеры против США после того, как они отклонили требование компенсировать стоимость пошлины – 35 миллионов долларов США ежегодно.

Согласно правилам Всемирной торговой организации, если страна признается виновной, она должна немедленно исправить ситуацию. Если нет, страна-жалобщик может применить контрмеры.

В прошлом году сообщалось, что ЕС рассматривает возможность возобновления во Всемирной торговой организации дела против США по спору о стали и алюминии эпохи Трампа.