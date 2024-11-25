ЄС чубиться зі США через іспанські оливки

Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) з проханням надати дозвіл на контрзаходи для компенсації митних зборів США на імпорт іспанських оливок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Суперечка між ЄС і США тягнеться ще з 2018 року, коли тодішня адміністрація Дональда Трампа запровадила додаткові тарифи на іспанські оливки, звинувативши Мадрид у їхньому субсидуванні та підриві конкуренції серед американських виробників.

Після скарги ЄС група експертів, призначена спеціальним Органом з врегулювання спорів СОТ, у 2021 році постановила, що високі імпортні мита порушують міжнародне торговельне законодавство, і зажадала від США виправити ситуацію.

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Вашингтон не оскаржив це рішення, а пізніше стверджував, що вніс необхідні зміни. Але ЄС не погодився і закликав СОТ оцінити ситуацію. У своєму рішенні, винесеному в лютому 2024 року, група експертів Організації стала на бік Євросоюзу.

Тепер ЄС просить Орган з врегулювання спорів СОТ дозволити запровадити контрзаходи проти США після того, як вони відхилили вимогу компенсувати вартість мита – 35 мільйонів доларів США щорічно.

Згідно з правилами Світової організації торгівлі, якщо країна визнається винною, вона повинна негайно виправити ситуацію. Якщо ні, країна-скаржник може застосувати контрзаходи.

Минулого року повідомлялось, що ЄС розглядає можливість відновлення у Світовій організації торгівлі справи проти США щодо суперечки про сталь і алюміній епохи Трампа.