Bloomberg: ЕС рассматривает возобновление дела в ВТО против США из-за тарифов на сталь

ЕС рассматривает возможность возобновления дела во Всемирной торговой организации против США по спору о стали и алюминии эпохи Трампа, в результате которого союзники ввели друг для друга тарифы на товары на сумму более $10 млрд.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам источников агентства, ЕС воздержится от немедленного введения тарифов на американские товары, уступив Вашингтону ключевой момент в переговорах.

Возобновив дело в ВТО, ЕС оставит дверь открытой для введения тарифов в будущем, одновременно продолжив урегулирование, которое позволит избежать возврата пошлин на миллиарды долларов экспорта в следующем месяце.

Окончательное решение еще должно быть принято Брюсселем, отметили источники на условиях анонимности.

Ранее агентство сообщало, что ЕС выступает против введения тарифов против США из-за опасений, что это может усилить кампанию Трампа накануне американских выборов в ноябре.

ЕС и США уже несколько месяцев ведут интенсивные переговоры, пытаясь найти решение этого спора.

Торговый конфликт начался, когда бывший президент Дональд Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий, ссылаясь на соображения национальной безопасности, что побудило ЕС ответить собственными ограничительными мерами.

В 2021 году Еврокомиссия достигла временного перемирия с администрацией Байдена.

ЕС и США дали себе двухлетний срок для достижения договоренности, которая бы навсегда положила конец конфликту и тарифам. Если соглашение не будет достигнуто, некоторые из этих пошлин могут быть возвращены в следующем году.

В рамках перемирия 2021 года США частично отменили свои меры и ввели набор тарифных квот, выше которых применяются пошлины на металлы. Взамен ЕС заморозил все свои ограничительные меры.

Это создало несбалансированную ситуацию, которая, по данным ЕС, привела к тому, что экспортеры Евросоюза платят более 350 миллионов долларов в год в виде пошлин.