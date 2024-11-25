Оппозиционный депутат через суд требует от Туска извиниться перед шахтерами

Окружной суд Гданьска 5 декабря вынесет решение по иску депутата оппозиционной партии "Право и справедливость" Гжегожа Матусяка, который требует извинений от премьер-министра Дональда Туска перед шахтерами, пострадавшими во время забастовки в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Гданьский суд начал рассмотрение дела по иску Матусяка против Туска в понедельник, 25 ноября. Политик "ПиС" требует, чтобы премьер опубликовал в газете Rzeczpospolita извинения за, как он утверждает, ложные заявления о забастовке шахтеров, а также выплатил 20 тысяч злотых в пользу Фонда шахтерских семей.

Матусяк имеет в виду слова Туска в ноябре 2022 года, который обвинил "Право и справедливость" в неоднократной лжи, приведя в пример заявление, что "правительство Евы Копач (премьер Польши в 2014-2015 годах. – Ред.) расстреливало шахтеров".

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"Я как-то не заметил ни одного раненого шахтера. Я точно помню, что полиция – и не по приказу премьер-министра или моего лично – полиция защищала доступ к зданию от людей, которые там собрались, бросали камни и физически угрожали людям, которые собрались в здании", – добавил Туск.

Депутат "ПиС", который сам работал ранее шахтером, сказал, что подал иск в рамках выполнения своих депутатских обязанностей. Он, однако, добавил, что слова Туска не коснулись его, а только "шахтерского сообщества".

Забастовка шахтеров в Силезии, причиной которой стала программа жесткой экономии, разработанная правлением компании, длилась с 28 января по 13 февраля 2015 года.

В течение ее продолжительности шахтеры несколько раз выходили на демонстрации перед штаб-квартирой компании. Демонстранты бросали в сторону здания тяжелые предметы, в ответ применила гладкоствольное оружие и слезоточивый газ. Некоторые шахтеры тогда получили ранения.