Белый дом впервые подтвердил разрешение на удары ATACMS по России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина получила разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.
Такое заявление Кирби прозвучало во время брифинга в понедельник, 25 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
По словам Кирби, США "действительно изменили указания" по применению ракет ATACMS, и теперь украинцы "могут использовать их для поражения конкретных типов целей".
"Сейчас они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости. И сейчас, понятно, что это происходит в районе Курска, в Курской области", – добавил представитель Белого дома.
Он указал, что оставит за украинской стороной право говорить, "как они используют ATACMS, как они определяют цели, для чего они их используют и насколько хорошо они это делают".
Слова Кирби стали первым официальным подтверждением того, что Украина получила разрешение на удары американским дальнобойным оружием по России. Непублично стало известно о первом применении ATACMS в Брянской области РФ на прошлой неделе.
После этого хозяин Кремля Владимир Путин пригрозил западным государствам, которые позволяют Киеву наносить удары по России своим оружием, ответными ударами.