В США непублично подтвердили первый удар ATACMS по территории России

Американские чиновники непублично подтвердили, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS по целям на территории России.

Об этом сообщили, среди прочего, The New York Times, CNN и NPR, пишет "Европейская правда".

Собеседники журналистов не уточняли подробностей применения украинскими силами ATACMS. В то же время, как пишет CNN, был поражен "российский арсенал вооружений".

Ранее об использовании этих ракет сообщали украинские источники. Тогда, писали СМИ, речь шла об ударе по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

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Еще позже в Москве также заявили, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали шестью ракетами ATACMS арсенал оружия в Карачеве.

Официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

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