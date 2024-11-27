Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии просит Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении приложения TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы, что обеспечило лидерство в первом туре президентских выборов малоизвестному ультраправому политику Кэлину Джорджеску.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Заместитель главы ведомства Валентин Александру Жукан отметил, что кампания на платформе с использованием скоординированных аккаунтов и увеличения видимости контента с помощью алгоритмов, вероятно, была одним из ключевых факторов сенсационного результата до того малоизвестного Джорджеску.

"Эти действия вызвали подозрения в манипуляции общественным мнением из-за ненадлежащего использования платформы TikTok и недостатка прозрачности в управлении политическим контентом", – отметил он.

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Жукан напомнил, что европейский Акт о цифровых услугах требует от особо крупных платформ оценивать системные риски, которые могут возникать из-за работы сервисов, что включает в том числе возможное влияние на демократические процессы.

"Алгоритмы TikTok разгоняли контент кампании в пользу конкретного кандидата, создав дисбаланс в избирательной конкуренции... Не было представлено никаких мер для оценки или снижения этого риска", – отметил чиновник.

Он считает, что фактор TikTok имел значительное влияние на первый тур президентских выборов в Румынии, поскольку платформа способствовала созданию нечестного преимущества для одного кандидата, манипуляции общественным мнением через немаркированный контент, эксплуатацию молодых пользователей, которые составляют большинство аудитории (8,9 млн в Румынии). За Джорджеску проголосовали 31% людей в возрасте 18-24 лет.

Еврокомиссию призывают начать расследование по выполнению TikTok требований Акта о цифровых услугах, особенно в части прозрачности алгоритмов и системных рисков, требовать от TikTok опубликовать детальный анализ рисков вмешательства в демократический процесс в контексте работы платформы в Румынии и опубликовать отчет о прозрачности алгоритмов, в частности в контексте предвыборной рекламы в Румынии перед первым туром президентских выборов.

Руководительница либеральной политической группы Европарламента требует от генерального директора TikTok прийти в законодательный орган ЕС и ответить на вопрос о роли соцсети в выборах президента Румынии.

В румынских городах вечером 26 ноября прошли протесты молодежи против ультраправого кандидата в президенты.

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