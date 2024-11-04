В Турции сместили и задержали трех прокурдских мэров, обвинив в терроризме

В Турции сместили с должностей трех избранных на последних выборах прокурдских мэров из-за обвинений в преступлениях, связанных с терроризмом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел Турции заявило о смещении с должностей трех прокурдских мэров в городах Мардин, Батман и Халфети на юго-востоке страны, вместо них назначили исполняющих обязанности от государства.

Этот шаг объяснили обвинениями и приговорами против мэров по статьям, связанным с терроризмом. Подобные случаи происходили в Турции и раньше.

Реклама:

Смещенные мэры все были представителями прокурдской Народной партии за равенство и демократию (DEM), имеющей в парламенте 57 мест.

На прошлой неделе в Турции задержали главу муниципалитета от Республиканской народной партии (CHP), главной оппозиционной силы, обвинив его в связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции под запретом как террористическая организация.

Из-за этого события сотни людей вышли на протесты, за задержанного вступился в том числе оппозиционный мэр Стамбула.

Летом в Турции через два месяца после местных выборов задержали прокурдского мэра муниципалитета Хаккари, что на юго-востоке страны, заявив о его связях с курдскими боевиками.