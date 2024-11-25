В Литве ухудшилось отношение к мигрантам, но украинцев воспринимают лучше всего

Несмотря на то, что отношение к мигрантам в Литве становится все более негативным, украинцы остаются самой привлекательной группой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Вильнюсского представительства Международной организации по миграции (МОМ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Эйтвидас Бингелис, глава представительства МОМ в Литве, заявил, что недавно опубликованные результаты опроса показывают, что украинцев воспринимают наиболее благосклонно по сравнению с мигрантами из других стран.

Респонденты поставили украинцам средний балл благоприятности почти 7 из 10.

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Белорусские мигранты являются второй наиболее привлекательной группой (5/10), на третьем месте – трудовые мигранты из Центральной Азии (4,83/10). Мигранты с Ближнего Востока (4,13/10) и те, кто въехал в Литву через белорусскую границу в 2021 году (3,73/10), получили менее благоприятные оценки.

"Хотя отношение к мигрантам в целом ухудшилось, украинцев все еще воспринимают положительно, что свидетельствует о том, что они хорошо интегрируются в литовское общество, изучая язык, работая наемными работниками или открывая собственный бизнес", – сказал Бингелис.

Опрос также показал, что респонденты считают курсы литовского языка важнейшей мерой интеграции для украинцев – 65% респондентов назвали их приоритетными.

Другие меры включают помощь в оформлении документов (40%), организацию образовательных и внешкольных мероприятий для детей (31%), а также предоставление услуг на рынке труда, профессиональную подготовку и оценку навыков (29%).

Половина опрошенных считают, что украинским беженцам, которые выучили язык и нашли работу, следует позволить остаться в Литве после войны. Еще 34% не возражали бы против того, чтобы украинцы остались, если они этого захотят. В то же время каждый десятый респондент считает, что украинцы должны покинуть Литву после окончания войны.

Сейчас в Литве проживает более 74 тысяч украинцев. Большинство из них приехали после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в их страну в 2022 году.

В октябре Spinter Tyrimai опросил 1 тысячу человек. Результаты репрезентативного опроса имеют погрешность 3,1%.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

По состоянию на июль 2024 года были трудоустроенными около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию.

В Польше опрос показал, что поддержка приема беженцев из Украины достигла нового минимума.