Литва передала Украине 230 пикапов и 240 миноискателей

В рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Европейская правда".

Передача техники по разминированию состоялось во время визита главы Минобороны Литвы Лауринаса Кащюнаса в Киев.

Фото: Министерство обороны

"Автотранспорт будет задействован для гуманитарного разминирования, чтобы уберечь жизни наших граждан. Кроме того, поможет увеличить мобильность групп разминирования, которые ежедневно очищают территории для безопасного продвижения наших подразделений", – прокомментировал Умеров.

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Фото: Министерство обороны

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

В коалиции сейчас участвуют около 20 стран, одной из последних присоединилась Греция.

Кащюнас во время визита в Киев также обсудил оборонное сотрудничество на 2025 год и анонсировал дальнейшую военную помощь.