Литва передала Украине 230 пикапов и 240 миноискателей
Новости — Понедельник, 4 ноября 2024, 20:34 —
В рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Европейская правда".
Передача техники по разминированию состоялось во время визита главы Минобороны Литвы Лауринаса Кащюнаса в Киев.
"Автотранспорт будет задействован для гуманитарного разминирования, чтобы уберечь жизни наших граждан. Кроме того, поможет увеличить мобильность групп разминирования, которые ежедневно очищают территории для безопасного продвижения наших подразделений", – прокомментировал Умеров.
Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.
В коалиции сейчас участвуют около 20 стран, одной из последних присоединилась Греция.
Кащюнас во время визита в Киев также обсудил оборонное сотрудничество на 2025 год и анонсировал дальнейшую военную помощь.