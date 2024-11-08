НАТО осудил прямое участие войск КНДР в войне против Украины

Государства Североатлантического Альянса осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.

Об этом говорится в распространенном в пятницу, 8 ноября, заявлении НАТО, пишет "Европейская правда".

В Альянсе отметили, что углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР "серьезно влияет на евроатлантическую безопасность, а также имеет последствия для Индо-Тихоокеанского региона".

"Тысячи боеспособных военных, развернутые КНДР, являются опасным расширением ее текущей поддержки незаконной агрессивной войны России против Украины", – добавляют там.

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Члены НАТО призвали Россию соблюдать свои международные обязательства, а другие государства мира – не оказывать никакой помощи российской агрессии.

"НАТО будет продолжать работать со своими партнерами, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, над укреплением мира и стабильности и предотвращением подрыва региональной и глобальной стабильности Россией и теми, кто способствует ее военным усилиям", – говорится в заявлении.

Дополнительно Альянс пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется для ее победы", и помогать в развитии "сил, способных победить российскую агрессию, в соответствии с обязательствами по предоставлению долгосрочной помощи Украине в области безопасности".

На этой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" и трех ключевых стран-союзниц на этой неделе заявили, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.