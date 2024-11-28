Reuters: Байден готовит пакет оружия для Украины на $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет оружия для Украины на сумму 725 млн долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в среду агентству Reuters два американских чиновника.

По словам одного из собеседников, администрация Байдена планирует предоставить различное противотанковое оружие из американских запасов, а также наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS. Ожидается, что пакет также будет включать кассетные боеприпасы.

По словам одного из чиновников, официальное уведомление Конгресса о пакете вооружений может поступить в понедельник. Содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни до ожидаемого подписания Байденом.

Реклама:

Этот пакет знаменует собой резкое увеличение объема оружия, отправленного в рамках использования Байденом президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA). Недавние объявления об использовании PDA обычно составляли от 125 до 250 млн долларов.

По оценкам, Байден имеет от 4 до 5 млрд долларов по программе PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, хочет использовать до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Между тем, по данным WSJ, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву. Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.