Reuters: Байден готує пакет зброї для України на $725 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет зброї для України на суму 725 млн доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в середу агентству Reuters два американських посадовці.

За словами одного зі співрозмовників, адміністрація Байдена планує надати різну протитанкову зброю з американських запасів, а також наземні міни, безпілотники, ракети Stinger і боєприпаси для HIMARS. Очікується, що пакет також включатиме касетні боєприпаси.

За словами одного з посадовців, офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти в понеділок. Зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями до очікуваного підписання Байденом.

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Цей пакет знаменує собою різке збільшення обсягу зброї, надісланої в рамках використання Байденом президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA). Нещодавні оголошення про використання PDA зазвичай становили від 125 до 250 млн доларів.

За оцінками, Байден має від 4 до 5 млрд доларів за програмою PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, хоче використати до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Тим часом, за даними WSJ, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.

Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.