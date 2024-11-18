"Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию

В субботу 16 ноября Центризбирком Грузии подвел окончательные итоги парламентских выборов 26 октября.

"Итоговый протокол составлен. Этим фактически избирательный период завершен", – заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Объявить об окончании выборов не помешали ни масштабные протесты под офисом избиркома, ни масштабная критика этих выборов Западом, ни даже облитие краской самого главы ЦИК.

На первый взгляд, это победа правящей партии "Грузинская мечта" – она получила больше половины мест в новом парламенте и сможет самостоятельно формировать как новое правительство, так и курс страны. Уже объявлено, что первое заседание новоизбранного парламента состоится 25 ноября.

Тем более, что вскоре подходит к концу срок полномочий президента Саломе Зурабишвили, а теперь главу государства избирают депутаты и представители местного самоуправления – а это означает, что итог этих выборов предопределен заранее.

Реклама:

Однако эта победа "Грузинской мечты" может оказаться пирровой.

Ставка на конец протестов может не сработать, более того – они могут радикализироваться. Не случайно в центре Тбилиси уже появились палатки.

А главное, власти Грузии впервые оказались в ситуации, когда их легитимность может быть поставлена под сомнение Западом. И как результат, вполне реалистичным сценарием выглядит полная изоляция Грузии.

Промежуточная победа "Грузинской мечты"

Один из ключевых составляющих первоначального успеха "Грузинской мечты" – разобщенность оппозиции и определенный шок от масштабов фальсификаций на выборах 26 октября.

В итоге масштабные протесты начались лишь за несколько дней после окончания голосования, а главное, первый массовый проест на долгое время оказался единственным.

Оппозиция, как оказалось, берегла силы своих сторонников – однако эта стратегия оказалась явно ошибочной. А те протесты, которые оппозиции удалось собрать – а они были реально массовыми, – были подчеркнуто мирными, и поэтому не смогли повлиять на планы властей.

А в условиях практически тотального контроля над судебной системой (хотя все-таки один судья неожиданно встал на сторону справедливости) власти могли не боятся оспаривания результатов выборов.

Ну и конечно, уверенности "Грузинской мечте" придала победа в США Дональда Трампа.

Власти в Тбилиси тешат себе надеждой, что с новым президентом Соединенные Штаты, а вслед за ними и Европа, будут меньше обращать внимание на демократические стандарты и действовать в стиле Realpolitik (о том, почему эти планы не удастся реализовать, речь пойдет далее).

В конце концов, грузинские власти надеются, что у протестов просто кончатся силы. Именно поэтому там избегают чрезмерного использования силы, а просто выжидают.

Действительно, в Тбилиси люди, как правило, реже выходят на протесты в плохих погодных условиях. А в ноябре-декабре высока вероятность непогоды.

Кроме того, не за горами новогодняя лихорадка. Ни для кого не секрет, что в Грузии особенно любят празднование Нового года, которое длится почти две недели.

И это полностью соответствует стратегии "Грузинской мечты" – победить измором протесты, легализовать результат выборов, а потом вступить в переговоры с ЕС, предлагая определенные уступки в обмен на признание выборов.

Однако решение ЦИК – лишь промежуточная победа.

Это решение еще необходимо реализовать, запустив роботу нового парламента. И с этим у "Грузинской мечты" могут быть определенные проблемы.

Оппозиция грозит бойкотом

Один из немногих инструментов, имеющихся в распоряжении оппозиции – отказ от работы в парламенте.

При этом грузинские власти подстраховались, лишив оппозицию возможности заблокировать работу парламента. Подобный план грузинская оппозиция пыталась реализовать в 2020 году. Тогда отказ оппозиции от парламентской работы мог привести к перевыборам – на первой сессии новоизбранного парламента должно присутствовать не менее 100 из 150 депутатов.

Тогда "Грузинскую мечту" фактически спас глава Европейского совета Шарль Мишель, предложивший компромиссный выход из политического кризиса (однако это вмешательство в итоге сыграло на руку "Грузинской мечте").

Однако накануне нынешних выборов "Грузинская мечта" упростила старт работы нового парламента – теперь для его открытия достаточно лишь простого большинства депутатов.

В ответ оппозиция грозит бойкотировать законодательную работу, чтобы своим присутствуем не легитимировать парламент, избранный с такими нарушениями.

Более того, в оппозиции пытаются сложить мандаты, хотя реализовать это будет очень непросто.

Такая неопределенность дает "Грузинской мечте" шанс "купить" или запугать отдельных оппозиционных депутатов.

И это запугивание уже началось. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже грозит оппозиции запретом, в случае отказа от работы в парламенте.

А поскольку у "Грузинской мечты" нет конституционного большинства, то такой запрет должен объявить Конституционный суд. Который, как подсказывает прошлый опыт, "добросовестно" выполняет любые пожелания властей.

Однако такой сценарий лишь усилит аргументы тех западных политиков, которые требуют не признавать ни прошедшие выборы, ни легитимность нового парламента.

Равнение на Запад

Еще одно событие, от которого зависит исход выборов, – обнародование полного отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Именно этого отчета ждут западные страны, чтобы принять окончательное решение о признании или непризнании прошедших выборов, и соответственно – власти страны.

Впрочем, не стоит абсолютизировать выводы этой миссии. Как показывает практика, такие отчеты часто делаются максимально размыто, позволяя принять решение как в одну, так и в другую сторону.

Однако определенное значение эта публикация все же будет иметь. Она заставит западные страны наконец-то определиться и принять политическое решение – признавать или нет выборы 26 октября и легитимность старых-новых властей Грузии.

Вероятность непризнания – далеко не нулевая.

Многочисленные отчеты демонстрируют устройство конвейера фальсификаций, покупки голосов и запугивания избирателей – масштаб таких нарушений является беспрецедентным для новейшей истории Грузии.

В тандеме с США лидеры ведущих и не ведущих стран Евросоюза один за другим критикуют прошедшие в Грузии выборы и требуют международного расследования.

Также потерял актуальность аргумент, что излишнее давление на грузинские власти заставит их отвернуться от Запада и пойти в сторону РФ – этот дрейф уже происходит и в случае признания выборов лишь ускорится.

При этом дрейф официального Тбилиси идет не только в сторону РФ, но и Ирана – и это может быть очень болезненно воспринято администрацией Дональда Трампа. Тем более, сторонников введения санкций против ключевых лиц "Грузинской мечты", и прежде всего – против основателя партии олигарха Бидзины Иванишвили, немало и в рядах Республиканской партии.

Повторимся, решение о признании или непризнании выборов будет политическим.

А значит, оно будет учитывать не только рекомендации международных наблюдателей, но и расклады в Белом доме, готовность европейских лидеров действовать жестко (к сожалению, возможности ЕС часто блокируется большим другом грузинской власти Виктором Орбаном).

Однако на итоговое решение также влияют и ход уличных протестов, и готовность депутатов от оппозиции противостоять давлению власти.

И если протесты в Тбилиси не пойдут на спад – игнорировать их будет очень непросто.

Наконец, в грузинском обществе растет чувство безнадежности по отношению к Западу, поскольку данное им перед выборами обещание принять самые строгие меры в случае, если "Грузинская мечта" посмеет фальсифицировать выборы, не выполняется.

Более того, правительство "Грузинской мечты" не чурается использовать оскорбительные эпитеты в адрес своих европейских коллег и тоже демонстративно отказываются с ними встречаться.

Например, 11 ноября Тбилиси посетила делегация парламентариев восьми стран-членов ЕС: председатели комитетов по внешним связям парламентов Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Эстонии, Польши, Латвии и Литвы. Несмотря на их готовность и выраженное желание, ни один высокопоставленный чиновник "Грузинской мечты" с ними не встретился.

А генсек "Грузинской мечты" и мэр столицы Каха Каладзе и вовсе назвал европейских депутатов бездельниками.

В такой ситуации отказ от санкций станет в равной мере поражением и Запада и Грузии. И в Брюсселе и Вашингтоне должны это понимать.

* * * * *

И наконец, ключевой вопрос: что может изменить непризнание со стороны Запада выборов в Грузии и введение санкций против руководства страны?

Ответ очень простой – все или почти все.

Опыт Революции роз оказался неактуальным для сегодняшней Грузии, поскольку в 2003 году государственный аппарат был полностью демотивирован и не готов любой ценой стоять за власть.

12 лет пребывания при власти "Грузинской мечты" полностью изменил ситуацию – ни массовые фальсификации выборов, ни разворот в сторону РФ не привели к протестам госаппарата.

И это стало ключевой причиной нынешних успехов "Грузинской мечты". И одновременно – ее слабостью.

До сих пор в ЕС и США избегали по-настоящему жесткой политики в отношении Грузии.

И это при том, что 90% граждан Грузии поддерживают европейский курс страны. И почти столько же – 89% – выступают против сближения с РФ.

А вдобавок грузинская экономика зависима от западных ринков и инвестиций. И заменить их Россия уже не сможет.

Победа проевропейской Грузии не будет легкой. Однако решительность Запада способна развеять разочарование и усталость, дав реальный шанс на итоговый успех.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"