Axios: Байден толкает Нетаньяху к еще одному перемирию после соглашения по Ливану

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что после соглашения о прекращении огня в Ливане следует сосредоточиться на достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Об этом сообщили Axios двое американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Американские чиновники заявили, что Байден намерен продолжать настаивать на заключении соглашения об освобождении заложников до своего последнего дня в должности.

"Байден считает, что ничего не делать и просить семьи заложников ждать до 20 января было бы безумием", – сказал один из помощников Байдена в интервью изданию.

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Двое американских чиновников сказали, что разговор между Байденом и Нетаньяху состоялся вскоре после того, как Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. Разговор длился несколько минут, и единственной темой, которая поднималась, кроме Ливана, было соглашение об освобождении заложников и установлении режима прекращения огня в Газе.

"Сейчас у нас есть возможность. Давайте освободим заложников", – сказал Байден Нетаньяху, по словам американских чиновников, которые утверждают, что премьер-министр отреагировал положительно и сказал, что хочет попробовать.

Израильские и американские официальные лица заявили, что соглашение о прекращении огня в Ливане увеличивает шансы на заключение соглашения по Газе, даже если оно предусматривает лишь реализацию первого этапа предложенного соглашения и освобождение лишь части заложников.

Высокопоставленный министр израильского правительства сообщил изданию, что Нетаньяху заинтересован в том, чтобы добиться частичного освобождения заложников, которое не обязывало бы его согласиться на прекращение войны и полный вывод израильских сил из Газы.

ХАМАС требует, что любое соглашение должно включать прекращение войны и полный вывод Армии обороны Израиля из Газы.

Критики Нетаньяху, среди которых много семей заложников, обвиняют его в том, что он подрывает соглашение ради собственного политического выживания.

Байден и его команда публично возлагают ответственность на ХАМАС и обвиняют его в том, что он препятствует достижению соглашения. Но в частных разговорах президент и его помощники также возлагают часть ответственности на Нетаньяху.

Напомним, 26 ноября Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в ночь на среду.

Президент Байден, объявляя о перемирии, поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за его партнерство в достижении соглашения.