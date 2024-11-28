Маск отреагировал на якобы призывы администрации Байдена снизить мобилизационный возраст в Украине

Американский миллиардер Илон Маск и близкий советник избранного президента США Дональда Трампа раскритиковал якобы призывы к Украине, звучащие от администрации действующего президента Джо Байдена, разрешить мобилизацию в армию с 18 лет.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Маск комментировал сообщение агентства АР о том, что администрация Байдена призывает Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию людей с 18 лет. "Сколько еще (людей) должны погибнуть?" – написал Илон Маск, критикуя содержание сообщения агентства.

Напомним, 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

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