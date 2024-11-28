Маск відреагував на нібито заклики адміністрації Байдена знизити мобілізаційний вік в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск та близький радник обраного президента США Дональда Трампа розкритикував нібито заклики до України, що лунають від адміністрації чинного президента Джо Байдена, дозволити мобілізацію до війська з 18 років.

Про це Маск написав у своїй соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Маск коментував повідомлення агентства АР про те, що адміністрація Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років. "Скільки ще (людей) мають загинути?" – написав Ілон Маск, критикуючи зміст повідомлення агентства.

Нагадаємо, 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.

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Детальніше про це дивіться у відео "ЄвроПравди."