Адміністрація чинного американського президента Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.

Про це стверджує представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності із агентством AP, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, представник адміністрації Байдена стверджує, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку.

За його словами, "чиста математика" ситуації, в якій опинилася Україна зараз, полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій.

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Окрім цього, як пише агентство, за словами європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними, президент України Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників в інших західних столицях про те, що Україна має проблему з кадрами, а не з озброєнням.

Нагадаємо, 19 листопада падник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.

Детальніше про це дивіться у відео "ЄвроПравди."