В Румынии предлагают приостановить работу TikTok из-за опасений относительно выборов

Заместитель председателя телекоммуникационного регулятора Румынии ANCOM Павел Попеску призвал приостановить работу TikTok в стране до завершения расследования государственными учреждениями относительно потенциальных манипуляций на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

Напомним, в первом туре выборов президента первое место занял независимый ультраправый политик Келин Джорджеску. Он получил много голосов от молодых избирателей и румын, проживающих за рубежом, а его кампания в значительной степени опиралась на TikTok.

"Я прошу, начиная с завтрашнего дня, 28.11.2024, приостановить работу платформы TikTok на территории Румынии до завершения расследования государственными учреждениями по манипулированию избирательным процессом", – отметил Попеску в среду.

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"Я начну официальный процесс с этой целью завтра", – добавил он.

Во вторник Национальный аудиовизуальный совет Румынии уже призвал Европейскую комиссию расследовать роль TikTok в голосовании из-за, по ее словам, "подозрений в манипуляции общественным мнением".

Вице-президент Совета Валентин Александру Жукан заявил, что, по его мнению, алгоритмы платформы усиливали материалы, благоприятные для одного кандидата, и что ей не хватало прозрачности относительно того, кто спонсировал предвыборный контент.

А глава либеральной политической группы Европарламента требует от генерального директора TikTok прийти в законодательный орган ЕС и ответить на вопрос о роли соцсети в выборах президента Румынии.

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