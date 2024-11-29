Посол ЕС об отказе Грузии от евроинтеграции: Мы проснулись в новой реальности

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский называл очень печальным и болезненным заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз не будет подниматься в ближайшие 4 года.

Заявление посла приводит Formula news, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, решение "Грузинской мечты" фактически противоречит политике всех предыдущих правительств Грузии, а также воле подавляющего большинства грузинского народа.

"Я думаю, что сегодня мы все проснулись в совершенно новой реальности. Мы видели вчерашнее заявление господина Кобахидзе, где он сказал, что Грузия не заинтересована в продолжении евроинтеграции в течение следующих четырех лет. Конечно, это очень печально, для меня действительно болезненно", – сказал Герчинский.

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Посол отметил, что два года назад, когда он приехал в Грузию, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что Грузия принадлежит к Европейскому Союзу, и что Европейский Союз не будет полным без Грузии.

Он отметил, что гордился тем, что ЕС решил открыть свои двери для Грузии, а курс, который выбрала действующая власть Грузии, назвал противоречащим воле подавляющего большинства грузин.

"Конечно, Грузия является независимым государством. Грузия суверенное государство. Грузия сама решает, хочет она продолжать евроинтеграцию или нет. На мой взгляд, это очень печально, очень обидно и больно", – сказал Герчинский.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.

Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.

Заявлению премьер-министра предшествовало принятие жесткой резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.