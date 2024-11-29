Полиция Грузии силой, со слезоточивым газом разогнала протест под парламентом

Грузинские силовики в ночь на 29 ноября силой разогнали акцию протеста, которая собралась в Тбилиси после решения властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Эхо Кавказа".

Силовики применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Грузинские СМИ описывают события как "поле боя". Протестующие пытались строить баррикады, а спецназовцы сносили их водометами.

Те протестующие, которые попали под струи водомета, сообщали о жжении кожи и глаз. Некоторые протестующие бросали в полицию файеры, выкрикивая "Россияне" и "Рабы!".

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Georgian riot police use tear gas and water cannons to disperse a peaceful protest, following Georgian Dream’s decision to halt EU accession talks. pic.twitter.com/dAftO6nMUq – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Спецназовцы использовали силу во время задержания и преследования участников акции протеста. Телеканал Formula распространил многочисленные видео, на которых полиция избивала протестующих, прежде чем задержать их.

Police beating demonstrators before arresting him pic.twitter.com/nX7yoT3gCS – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Правоохранители выискивали протестующих по закоулкам, в частности, они ворвались в аптеку на проспекте Руставели, охотясь на демонстрантов.

Police are seeing storming pharmacy on Rustaveli avenue while hunting demonstrators. Video: Publika pic.twitter.com/VHbzjqGcrT – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Представители МВД также зашли в собор Кашвети. Обычно на акциях и во время разгона протестующие очень часто именно в этом храме прятались от слезоточивого газа.

Также сообщалось о случаях, когда мужчины в черной одежде без опознавательных знаков бежали за протестующими и избивали некоторых из них.

Протест в Тбилиси и других городах Грузии вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года.

Курс на евроинтеграцию закреплен в конституции Грузии, а членство в ЕС поддерживает, по разным опросам, около 80% населения.

Заявлению Кобахидзе предшествовало принятие властями Грузии ряда законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.