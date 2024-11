Полиция Грузии силой, со слезоточивым газом разогнала протест под парламентом

Грузинские силовики в ночь на 29 ноября силой разогнали акцию протеста, которая собралась в Тбилиси после решения властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Эхо Кавказа".

Силовики применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Грузинские СМИ описывают события как "поле боя". Протестующие пытались строить баррикады, а спецназовцы сносили их водометами.

Те протестующие, которые попали под струи водомета, сообщали о жжении кожи и глаз. Некоторые протестующие бросали в полицию файеры, выкрикивая "Россияне" и "Рабы!".

Georgian riot police use tear gas and water cannons to disperse a peaceful protest, following Georgian Dream’s decision to halt EU accession talks. pic.twitter.com/dAftO6nMUq