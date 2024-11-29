Грузинские силовики во время разгона в Тбилиси били журналистов и их технику

Во время разгона акции протеста в Тбилиси в ночь на пятницу силовики применяли силу к журналистам, пострадали полтора десятка представителей СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию грузинских СМИ.

Спецназовцы разогнали протест, собравшийся против резкого антизападного разворота власти.

Силовики были агрессивны к журналистам – к некоторым применяли силу, а некоторых забрызгали специальными средствами, передает Radio Tavisupleba.

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В частности, был избит журналист и телеведущий телеканала Formula Гурам Рогава. У него разбита голова, изо рта и носа шла кровь.

Formula TV journalist and presenter Guram Rogava is seen in blood after being beaten by the Police during the violent crackdown on demonstration against aborting Georgia’s EU accession pic.twitter.com/XUyScJN6AO – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Грузинская служба "Радио Свобода" распространила кадры, на которых видно момент нападения на Рогаву.

В соцсетях также распространили видео, на котором видно оператора телеканала Pirveli, который упал на землю вместе с камерой.

Police runs in crowd. Tv pirveli cameraman on the ground pic.twitter.com/sZoDPN2CCo – Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 28, 2024

По данным publika.ge, от действий полиции на акции пострадали около 15 сотрудников различных СМИ. Некоторым понадобилась медицинская помощь из-за попадания в глаза слезоточивого газа.

Другие пострадали более серьезно. Например, у журналиста publika.ge Александра Кешелашвили был сломан нос, его оборудование конфисковали. Кешелашвили был задержан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на факты насилия, заявив, что "стоит на стороне грузинских СМИ, против которых применяется непропорциональная сила".

Грузинские силовики в ночь на 29 ноября силой, с применением слезоточивого газа и водометов, разогнали акцию протеста, которая собралась в Тбилиси после решения властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.

Протест в Тбилиси и других городах Грузии вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года.