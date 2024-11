Грузинские силовики во время разгона в Тбилиси били журналистов и их технику

Во время разгона акции протеста в Тбилиси в ночь на пятницу силовики применяли силу к журналистам, пострадали полтора десятка представителей СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию грузинских СМИ.

Спецназовцы разогнали протест, собравшийся против резкого антизападного разворота власти.

Силовики были агрессивны к журналистам – к некоторым применяли силу, а некоторых забрызгали специальными средствами, передает Radio Tavisupleba.

В частности, был избит журналист и телеведущий телеканала Formula Гурам Рогава. У него разбита голова, изо рта и носа шла кровь.

Formula TV journalist and presenter Guram Rogava is seen in blood after being beaten by the Police during the violent crackdown on demonstration against aborting Georgia’s EU accession pic.twitter.com/XUyScJN6AO