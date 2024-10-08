В Польше выдвинули обвинения активисткам, которые облили краской статую над Вислой
Новости — Вторник, 8 октября 2024, 18:23 —
В Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.
Об этом сообщает RFM24, пишет "Европейская правда".
Активисткам Юлии и Марианне, фамилии которых не называют, из инициативы "Последнее поколение" объявили обвинения в том, что они 8 марта повредили статую русалки, облив ее краской. Активистки объединили климатические лозунги с лозунгами за права женщин.
За вандализм им может грозить до 8 лет лишения свободы.
Нанесенный акцией ущерб для города оценили в более 360 тысяч злотых.
"Русалка" над Вислой создана в 1938 году художницей Людвикой Нитшовой.
Недавно статуя снова подверглась вандализму – на постаменте оставили анархистскую надпись.
Напомним, в Хельсинки до сих пор отмывают колонны парламента от краски, которой их облили климатические активисты.