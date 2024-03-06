Парламент Чехии одобрил усиленный контроль за оружием после смертельной стрельбы

Верхняя палата чешского парламента, Сенат, 6 марта одобрила изменения в законодательство, которые ужесточают требования к владению огнестрельным оружием после крупнейшего массового убийства в истории страны в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В Сенате Чехии поправки в законодательство об оружии поддержали 66 из 81 депутата, один проголосовал против. Нижняя палата проголосовала еще в конце января.

Согласно новому закону, владельцы оружия в Чехии должны будут проходить медицинский осмотр каждые пять лет, а не 10, как сейчас. Власти также смогут изымать оружие у частных владельцев в превентивном порядке.

Кроме того, чешский бизнес будет обязан сообщать полиции о подозрительных покупках оружия и боеприпасов, а врачи получат доступ к базам данных, чтобы выяснить, являются ли их пациенты владельцами оружия.

Для вступления в силу закон еще должен быть подписан президентом Чехии Петром Павелом.

Эти поправки были инициированы Министерством внутренних дел Чехии еще до стрельбы в Праге 21 декабря 2023 года. Массовое убийство в здании Карлова университета стало самым трагическим таким случаем в современной истории страны.

В результате стрельбы погибли 14 человек. Стрелком оказался чех, 24-летний студент Давид Козак, который легально владел восемью единицами огнестрельного оружия.

В Чехии – одно из самых либеральных законодательств в отношении оружия в Европе. По состоянию на конец 2022 года на 10,9 миллиона жителей Чехии 314 тысяч имели лицензию на оружие и владели почти миллионом единиц оружия разных типов.