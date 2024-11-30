В ЕС отреагировали на атаку на ключевой канал в Косово, питающий две электростанции

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал атаку на канал на севере Косово, питающий две электростанции.

Соответствующее заявление Борреля приводит "Европейская правда".

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС "самым решительным образом" осуждает эту атаку.

"Это отвратительный акт диверсии против важнейшей гражданской инфраструктуры Косово, которая обеспечивает питьевой водой значительную часть населения Косово и является жизненно важным компонентом энергетической системы Косово", – говорится в заявлении.

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Боррель добавил, что ЕС уже предложил поддержку властям Косово и продолжает координировать дальнейшие шаги с соответствующими партнерами.

Кроме того, по его словам, гражданская миссия ЕС по обеспечению верховенства закона EULEX оказывает помощь властям Косово в соответствии со своим мандатом.

"Преступные действия, совершенные в Зубин-Потоке, должны быть расследованы, а их виновники привлечены к ответственности. В связи с этим ЕС призывает все заинтересованные стороны к полному сотрудничеству с властями Косово и будет продолжать внимательно следить за развитием событий", – резюмировал топ-дипломат ЕС.

Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом, который премьер-министр назвал "террористической атакой" со стороны соседней Сербии.

В свою очередь Сербия отвергает обвинения в свою адрес со стороны Косово.