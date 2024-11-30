Сербия осудила атаку на ключевой канал в Косово и отвергла обвинения Приштины

Глава МИД Сербии Марко Джурич осудил атаку на канал на севере Косово, питающий две электростанции, и отверг обвинения Приштины в адрес Белграда.

Свое заявление он разместил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

"Сербия самым решительным образом осуждает недавнее нападение на канал Iber Lepenci. Этот глубоко тревожный акт саботажа ставит под угрозу жизнь и средства к существованию бесчисленного количества людей в регионе", – говорится в заявлении.

Он признал, что канал является критически важным водным путем, необходимым для производства электроэнергии, сельского хозяйства, питьевой воды и общего благосостояния общин, которые он обслуживает.

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"Такие разрушительные действия неприемлемы и угрожают хрупкой стабильности, которую мы стремимся поддерживать", – заявил Джурич.

"Хотя этнонационалистический режим Курти поспешил бездоказательно обвинить Белград, мы считаем, что такие преждевременные обвинения являются намеренным отвлекающим маневром, потенциально указывающим на причастность режима Альбина Курти", – добавил он.

По словам министра, безосновательные обвинения подрывают усилия по конструктивному диалогу и служат лишь эскалации напряженности.

"Сербия однозначно требует ответственности для тех, кто совершил это безрассудное нападение", – заявил он.

Джурич добавил, что Сербия готова, в случае необходимости, оказать финансовую и техническую помощь в устранении повреждений канала.

"Мы призываем соответствующие международные органы провести тщательное, прозрачное расследование с целью выявления и привлечения к ответственности виновных в этом акте", – сказал он.

Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом, который премьер-министр назвал "террористической атакой" со стороны соседней Сербии.