В ЄС відреагували на атаку на ключовий канал у Косові, що живить дві електростанції

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував атаку на канал на півночі Косова, що живить дві електростанції.

Відповідну заяву Борреля наводить "Європейська правда".

Глава європейської дипломатії зазначив, що ЄС "найрішучішим чином" засуджує цю атаку.

"Це огидний акт диверсії проти найважливішої цивільної інфраструктури Косова, яка забезпечує питною водою значну частину населення Косова і є життєво важливим компонентом енергетичної системи Косова", – йдеться в заяві.

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Боррель додав, що ЄС вже запропонував підтримку владі Косова і продовжує координувати подальші кроки з відповідними партнерами.

Крім того, за його словами, цивільна місія ЄС із забезпечення верховенства закону EULEX надає допомогу владі Косова відповідно до свого мандата.

"Злочинні дії, скоєні в Зубін-Потоку, мають бути розслідувані, а їхні винуватці притягнуті до відповідальності. У зв'язку з цим ЄС закликає всі зацікавлені сторони до повної співпраці з владою Косова і продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій", – резюмував топдипломат ЄС.

Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом, який прем'єр-міністр назвав "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії.

Своєю чергою Сербія відкидає звинувачення на свою адресу з боку Косова.