СМИ: Премьер Канады приезжал к Трампу на фоне его тарифных угроз

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне посетил курорт Дональда Трампа во Флориде, чтобы встретиться с избранным президентом США.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Встреча состоялась на фоне угроз Трампа о введении высоких импортных пошлин на товары из Канады.

Агентство сообщает, что Трюдо, в публичном расписании которого не было запланировано посещение Флориды, был замечен, когда он выходил из отеля в Вест-Палм-Бич, чтобы отправиться на курорт Трампа Мар-а-Лаго.

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Офис Трюдо и представители Трампа не ответили на запросы о комментариях.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил одним из своих первых указов введет 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

Вскоре после этого Трюдо и Трамп провели телефонный разговор, который канадский премьер назвал "хорошим".