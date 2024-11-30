ЗМІ: Прем’єр Канади приїздив до Трампа на тлі його тарифних погроз

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні відвідав курорт Дональда Трампа у Флориді, щоб зустрітися з обраним президентом США.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Зустріч відбулась на тлі погроз Трампа щодо запровадження високих імпортних мит на товари з Канади.

Агентство повідомляє, що Трюдо, в публічному розкладі якого не було заплановано відвідування Флориди, був помічений, коли він виходив із готелю у Вест-Палм-Біч, щоб вирушити на курорт Трампа Мар-а-Лаго.

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Офіс Трюдо і представники Трампа не відповіли на запити про коментарі.

Раніше цього тижня Трамп повідомив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять до США з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

Він також поскаржився, що "тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду, приносячи злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні".

Згодом після цих заяв Трюдо і Трамп провели телефонну розмову, яку канадський прем'єр назвав "хорошою".