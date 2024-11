У Трампа говорят, что его победа на выборах помогла примирить Израиль и "Хезболлу"

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа заявили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", заключенное при посредничестве администрации Джо Байдена, было достигнуто благодаря победе Трампа.

Об этом в соцсети Х (Twitter) написал будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц, сообщает "Европейская правда".

Волтц заявил, что "все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа".

"Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет терпеть. Я рад видеть конкретные шаги к деэскалации на Ближнем Востоке", – отметил Майк Волтц.

Everyone is coming to the table because of President Trump.



His resounding victory sent a clear message to the rest of the world that chaos won’t be tolerated. I’m glad to see concrete steps towards deescalation in the Middle East.



But let’s be clear: The Iran Regime is the…